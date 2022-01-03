Депутат Бурматов попросил Генпрокуратуру проверить лицензии цирков и зоопарков

Первый заместитель главы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить цирки, зоопарки и другие места содержания животных на наличие соответствующей лицензии. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий напомнил, что, согласно закону об ответственном обращении с животными, организации должны были до 1 января 2022 года получить лицензию на осуществление подобной деятельности. После этой даты их работа без разрешений не допускается. В связи с этим Бурматов просит генпрокурора поручить региональным главам надзорных ведомств проверить действующие на территории страны зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы на наличие лицензии и проинформировать о результатах.