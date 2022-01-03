Адвокат Гудименко рассказала, что грозит жителю Хабаровска за запуск салюта в подъезде

Мужчине, запустившему праздничный салют прямо в подъезде одного из жилых домов в Хабаровске, в первую очередь грозит гражданско-правовая ответственность, но в случае причинения вреда здоровью речь может идти и об уголовном деле. Об этом в беседе с Лайфом рассказала адвокат Александра Гудименко.

"Здесь несколько видов ответственности. Гражданско-правовая — ущерб, причинённый имуществу. Если речь идёт о подъезде, то это общее имущество в многоквартирном доме, там, скорее всего, претензии будет предъявлять либо управляющая компания, либо ЖЭК", — объяснила эксперт.

По её словам, мужчина должен будет возместить ущерб каждому хозяину коляски, двери и машины, которые были повреждены в результате его действий. Однако хуже наказание последует, если эти фейерверки задели людей. В этом случае играет роль уже гражданско-правовой иск, отметила собеседница Лайфа.

"Здесь гражданско-правовой иск, если причинён реальный вред здоровью. Это может быть и уголовная ответственность. Как правило, если несерьёзный ущерб здоровью, то сроки могут быть условными или штраф", — сказала Гудименко.

Адвокат подчеркнула, что, согласно закону, устанавливающему административную ответственность, мужчина нарушил общественный порядок. В таком случае ему придётся выплатить штраф в размере 500 рублей.