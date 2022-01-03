Экс-посол Украины в США Чалый призвал остановить Россию ради вступления в ЕС
В ином случае Незалежной придётся дожидаться членства ещё 10–15 лет, отметил дипломат.
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Украина сможет присоединиться к Европе лишь в том случае, если ей удастся "остановить Россию". Такое заявление в эфире "Еспресо ТВ" сделал бывший посол Незалежной в Вашингтоне Валерий Чалый.
"Это единственный способ. Или ждать ещё 10–15 лет, чего, я считаю, делать не стоит", — подчеркнул дипломат.
По словам дипломата, эта ситуация сложилась из-за того, что Украина "просто оказалась на переднем фланге". Кроме того, Чалый отметил, что полное присоединение к Европе должно означать не только поездки украинцев туда на заработки, а также ускорение экономического социального развития страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после беседы с Байденом похвастался особенным характером отношений Украины и США. По его словам, в ходе разговора обсуждались в том числе вопросы деолигархизации страны.
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