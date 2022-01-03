Израиль откроет границы для привитых и переболевших ковидом туристов с 9 января

Израиль с 9 января откроет границы для вакцинированных или переболевших коронавирусом туристов, прибывших из стран с низким риском распространения инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

"С воскресенья, 9 января 2022 года, иностранцы, вакцинированные от коронавируса либо переболевшие ковидом, согласно определению Министерства здравоохранения Израиля, из стран из оранжевого списка смогут получить разрешение на въезд", — говорится в сообщении.

Для этого необходимо предварительно заполнить онлайн-форму, перед посадкой на рейс пройти ПЦР-тест или тест на антиген, а также пройти ПЦР-тест "при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста", уточняется в заявлении.

Вместе с тем ТАСС со ссылкой на израильский правительственный источник уточнил, что Минздрав Израиля ожидает публикации официальных данных об эффективности вакцины "Спутник V" против "омикрона" для допуска в страну привитых этим препаратом туристов.