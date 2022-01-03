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Израиль откроет границы для привитых и переболевших ковидом туристов с 9 января

В Минздраве страны также уточнили, что разрешение на въезд смогут получить граждане стран из оранжевого, но не красного списка.

3 января, 11:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Израиль с 9 января откроет границы для вакцинированных или переболевших коронавирусом туристов, прибывших из стран с низким риском распространения инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

"С воскресенья, 9 января 2022 года, иностранцы, вакцинированные от коронавируса либо переболевшие ковидом, согласно определению Министерства здравоохранения Израиля, из стран из оранжевого списка смогут получить разрешение на въезд", говорится в сообщении.

Для этого необходимо предварительно заполнить онлайн-форму, перед посадкой на рейс пройти ПЦР-тест или тест на антиген, а также пройти ПЦР-тест "при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста", уточняется в заявлении.

Вместе с тем ТАСС со ссылкой на израильский правительственный источник уточнил, что Минздрав Израиля ожидает публикации официальных данных об эффективности вакцины "Спутник V" против "омикрона" для допуска в страну привитых этим препаратом туристов.

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Ранее Лайф сообщал, что Черногория закрыла границу для непривитых и не переболевших ковидом иностранцев с 2 по 12 января. Туристы обязаны предъявить результаты ПЦР-теста не старше 72 часов или анализа на антиген сроком не более 48 часов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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