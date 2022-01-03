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Фармацевт Патель назвала шесть "безобидных" признаков диабета

При их появлении необходимо обратиться к терапевту, который направит вас сдать кровь для анализа.

3 января, 10:50

Фото © Pixabay

Существует шесть главных симптомов диабета второго типа, которые могут показаться на первый взгляд безобидными. Причём проявление одного из них можно заметить в ночное время суток, рассказала британский фармацевт Сумайи Патель в беседе с изданием "Медик форум".

Согласно оценкам специалистов, в настоящее время у 537 миллионов взрослых есть диабет, а к 2045 году это число вырастет до 783 миллионов. Эта болезнь возникает из-за нестабильного уровня сахара в крови, поэтому впоследствии может пострадать организм. Так, Патель посоветовала следить за его сигналами. Это позволит своевременно снизить высокий уровень сахара в крови и предотвратить дальнейшие осложнения.

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"Частое мочеиспускание, особенно в ночное время", — назвала Патель главный симптом диабета, добавив, что к общим симптомам относятся чрезмерная жажда, сильная усталость, потеря веса, медленное заживление ран, а также такие инфекции, как молочница.

При появлении этих симптомов необходимо обратиться к терапевту, который направит вас сдать кровь для анализа. Указывается, что чем раньше диабет будет выявлен и начнётся лечение, тем лучше.

Ранее диетолог Итакура объяснил, как кофе с уксусом помогает снизить давление. Благодаря этому способу, по словам японского профессора, также можно предотвратить ожирение.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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