Сафонов заявил, что ему пока рано думать о переходе в другой клуб
В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата России, в которых пропустил 16 голов.
Фото © ФК "Краснодар"
Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов заявил, что пока не думает о переходе в другой клуб.
"Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет никакой цели и мысли, что мне нужно куда-то уходить. Я считаю, мне пока рано думать об этом, чтобы целенаправленно стремиться куда-то уйти", — цитирует Сафонова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата России, в которых пропустил 16 голов.
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