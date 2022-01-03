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Сафонов заявил, что ему пока рано думать о переходе в другой клуб

В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата России, в которых пропустил 16 голов.

3 января, 10:22

Фото © ФК "Краснодар"

Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов заявил, что пока не думает о переходе в другой клуб.

"Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет никакой цели и мысли, что мне нужно куда-то уходить. Я считаю, мне пока рано думать об этом, чтобы целенаправленно стремиться куда-то уйти", — цитирует Сафонова "Матч ТВ".

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В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата России, в которых пропустил 16 голов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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