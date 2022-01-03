Умер трёхкратный чемпион Олимпийских игр Виктор Санеев

Умер олимпийский чемпион 1968, 1972 и 1976 годов в тройном прыжке легкоатлет Виктор Санеев. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Грузии.

"Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трёхкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов мира всех времён — Виктор Санеев", — отмечается в сообщении.