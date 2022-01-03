Умер трёхкратный чемпион Олимпийских игр Виктор Санеев
Он является единственным спортсменом в истории, который трижды становился победителем Игр в тройном прыжке.
Виктор Санеев. Фото © ТАСС / Киквадзе Гиви, Крымский Феликс
Умер олимпийский чемпион 1968, 1972 и 1976 годов в тройном прыжке легкоатлет Виктор Санеев. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Грузии.
"Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трёхкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов мира всех времён — Виктор Санеев", — отмечается в сообщении.
Виктор Санеев родился 3 мая 1945 года в Сухуми. Он является единственным спортсменом в истории, который трижды выигрывал Олимпийские игры в тройном прыжке. Кроме того, он три раза устанавливал мировые рекорды. После распада СССР Санеев жил в Австралии.
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