Сенатор Пушков объяснил, почему Байден не решится на "адские санкции" против России

Член Совфеда Алексей Пушков уверен, что президент США Джо Байден не решится ввести "адские санкции" против России, о которых ранее предупреждали в Вашингтоне. Сенатор объяснил в своём телеграме мотивы хозяина Овального кабинета.

"Дело в том, что он (Байден. — Прим. Лайфа) дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жёстких мер, которые могут привести, как предупредил [президент РФ Владимир] Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это всё, что у него есть. Введи он эти "адские санкции", и у США больше не останется политических и экономических рычагов давления на Россию. Потенциал давления будет исчерпан", — отметил парламентарий.

Пушков пояснил, что введение рестрикций усложнит экономическое и финансовое положение России, но "даст ей полную свободу рук во внешней политике". Именно этого не хочет дать Москве Байден, уверен сенатор. Таким образом, у американского лидера останутся в распоряжении только военные рычаги, которые крайне опасны для самих США, заключил парламентарий.