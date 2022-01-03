Замглавы МИД РФ Панкин: Сертификация "Северного потока – 2" может затянуться до лета

Процесс сертификации "Северного потока – 2" могут затянуть до лета, также можно ожидать новые меры от Соединённых Штатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то что затянуть (процесс. — Прим. Лайфа), а именно производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув это на многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", — сказал Панкин РИА "Новости".

Дипломат также предположил, что Вашингтон может замедлить процесс сертификации. По его словам, не исключено, что США предложат Германии "не покупать ни грамма российского газа по "Северному потоку – 2", поэтому американцы "могут применить что угодно" и "козни могут быть на каждом шагу".