Замглавы МИД РФ Панкин: Сертификация "Северного потока – 2" может затянуться до лета
Дипломат не исключает, что США предложат Германии "не покупать ни грамма российского газа" по этому трубопроводу.
"Северный поток – 2" © "Газпром"
Процесс сертификации "Северного потока – 2" могут затянуть до лета, также можно ожидать новые меры от Соединённых Штатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то что затянуть (процесс. — Прим. Лайфа), а именно производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув это на многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", — сказал Панкин РИА "Новости".
Дипломат также предположил, что Вашингтон может замедлить процесс сертификации. По его словам, не исключено, что США предложат Германии "не покупать ни грамма российского газа по "Северному потоку – 2", поэтому американцы "могут применить что угодно" и "козни могут быть на каждом шагу".
Ранее член немецкой партии "Зелёные" Нурипур не исключил санкций против "Северного потока – 2". Ограничительные меры могут быть введены в случае "вторжения" России на Украину, указал претендент на пост главы политсилы.
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