Учения стратегических ядерных сил "Гром" могут пройти в России в начале 2022 года

Стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием стратегических ядерных сил будут проведены в России в начале 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, с уточнением, что официального подтверждения этой информации не имеется.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре анонсировал проведение двух крупных учений "Восток" и "Гром" в 2022 году, а также пополнение армии страны почти на 15 тысяч военных по контракту. Кроме того, глава Минобороны сообщал, что в новом году будет введено в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений синхронно с поставками новых образцов вооружения и техники.