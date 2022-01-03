Политолог Войко не увидела предметного наполнения в переговорах Байдена и Зеленского

В телефонном диалоге президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на тему предстоящих контактов Москвы и Вашингтона по вопросам безопасности не наблюдается предметного наполнения. Об этом сообщила в беседе с Лайфом политолог Евгения Войко.

Она отметила цель США продемонстрировать свою позицию по отношению к России, проблеме Украины и вопросам гарантий безопасности. Так, Вашингтон подчеркнул, что некоторые нюансы будет решать самостоятельно, "в том числе и на украинском треке". По её оценке, США создали "определённый информационный контекст", показав свою готовности вести диалог с различными сторонами, в том числе и с Украиной вопреки желаниям России.

"Другое дело, что практического наполнения этого диалога сегодня не наблюдается. Да, переговоры состоялись. Скорее всего, они больше нужны были украинской стороне, чем американской. Диалог — да, но предметного наполнения здесь нет. США не подтверждают сейчас сиюминутную готовность вот сейчас интегрировать Украину в НАТО", — рассказала собеседница Лайфа.

К тому же США не готовы поддерживать Киев в случае "потенциального, гипотетического и предполагаемого военного конфликта". Такое же желание не выражает и европейский альянс, подчеркнула политолог. По её словам, создание определённого информационного контекста, демонстрация наличия диалога — это один вопрос, но другой — его предметное наполнение. "Пока здесь практических примеров сложно увидеть", — заключила она.