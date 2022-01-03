Сенатор Ковитиди выступила против переноса захоронений деятелей СССР с Красной площади

Мемориальное кладбище на Красной площади, где захоронены видные деятели СССР, является памятником культуры, охраняемым государством. Представители сегодняшнего поколения просто не имеют морального права их сносить, заявила Лайфу сенатор Ольга Ковитиди.

"Охраняемый государством как памятник культуры мемориал у Кремлёвской стены с захоронениями военачальников и видных политических деятелей СССР, России, зарубежных политических деятелей различных исторических периодов является частью нашей с вами истории, истории великой России и объектом Службы коменданта Московского Кремля", — сказала она.

По словам парламентария, ежегодно сенаторы от Крыма 9 Мая возлагают цветы городам-героям, маршалу Георгию Жукову, а также тем, кто принёс победу в той страшной войне, поэтому сносить эти мемориалы представители сегодняшнего поколения просто не имеют морального права.

"Не мы ставили и не нам их сносить", — добавила она.

Сенатор также заметила, что рано или поздно тело Владимира Ленина всё-таки вынесут из Мавзолея, ведь "вождю революции элементарно нужно дать успокоиться". И вопрос здесь стоит только один — когда. При этом Ковитиди заметила, что при решении данных вопросов необходимо учитывать мнение людей.

"Я против того, чтобы что-либо ломать, разрушать. Уверена, что Мавзолей на Красной площади сносить не стоит, необходимо его сохранить как памятник архитектуры того периода с возможным использованием в дальнейшем в качестве музея", — заключила она.