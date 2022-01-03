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Замглавы МИД Панкин: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину

Дипломат уточнил, что контракты на поставку топлива выполняются и даже с превышением на 8–10%.

3 января, 10:44
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/december/article545284/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

У России нет обязательств поставлять весь газ в Европу через Украину, напомнил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Если цель только в том, чтобы через Украину качали, то мы не обязаны", — приводит его слова РИА "Новости".

Дипломат уточнил, что контракты на поставку топлива выполняются российской стороной и даже с превышением на 8–10%.

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Ранее аналитики указали на то, что ввод "Северного потока – 2" снизит цены на газ в Европе. Это ответило бы в первую очередь интересам рынка и потребителей региона, уверен эксперт Алексей Гривач.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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