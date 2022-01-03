Замглавы МИД Панкин: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину

У России нет обязательств поставлять весь газ в Европу через Украину, напомнил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Если цель только в том, чтобы через Украину качали, то мы не обязаны", — приводит его слова РИА "Новости".

Дипломат уточнил, что контракты на поставку топлива выполняются российской стороной и даже с превышением на 8–10%.