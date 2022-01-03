В Гатчине участница первого сезона шоу "Пацанки" Регина Колупаева в ходе конфликта ударила ножом в спину свою 46-летнюю мать и ранила отца. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мать девушки госпитализировали в реанимацию с ножевым ранением задней стенки грудной клетки. У отца повреждён нерв на левой руке, сейчас он находится в травматологии. Сама 26-летняя Колупаева в отделении полиции. Предполагается, что она находилась под действием наркотических веществ.