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Могла быть под наркотиками: Экс-участница шоу "Пацанки" Регина Колупаева напала с ножом на мать и отца

Предполагается, что девушка могла находиться под действием наркотиков.

3 января, 10:20
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<p>© VK/<a href="https://vk.com/donya365?z=photo6287841_457239748/photos6287841" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Регина Колупаева</a></p>

© VK/Регина Колупаева

В Гатчине участница первого сезона шоу "Пацанки" Регина Колупаева в ходе конфликта ударила ножом в спину свою 46-летнюю мать и ранила отца. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мать девушки госпитализировали в реанимацию с ножевым ранением задней стенки грудной клетки. У отца повреждён нерв на левой руке, сейчас он находится в травматологии. Сама 26-летняя Колупаева в отделении полиции. Предполагается, что она находилась под действием наркотических веществ.

Ранее дочь Птахи пришла в шоу "Пацанки" и обвинила отца в том, что он сломал ей психику, бросив в 3 месяца. Теперь девушка вынуждена бороться с биполярным расстройством и регулярно посещать терапевта, который помогает сдержать болезнь.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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