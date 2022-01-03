Могла быть под наркотиками: Экс-участница шоу "Пацанки" Регина Колупаева напала с ножом на мать и отца
Предполагается, что девушка могла находиться под действием наркотиков.
© VK/Регина Колупаева
В Гатчине участница первого сезона шоу "Пацанки" Регина Колупаева в ходе конфликта ударила ножом в спину свою 46-летнюю мать и ранила отца. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Мать девушки госпитализировали в реанимацию с ножевым ранением задней стенки грудной клетки. У отца повреждён нерв на левой руке, сейчас он находится в травматологии. Сама 26-летняя Колупаева в отделении полиции. Предполагается, что она находилась под действием наркотических веществ.
Ранее дочь Птахи пришла в шоу "Пацанки" и обвинила отца в том, что он сломал ей психику, бросив в 3 месяца. Теперь девушка вынуждена бороться с биполярным расстройством и регулярно посещать терапевта, который помогает сдержать болезнь.
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