Россию и Иран назвали главными проблемами США в 2022 году

Главными проблемами Вашингтона в 2022 году станут отношения с Москвой и Тегераном, поэтому предстоящие переговоры окажутся решающими для будущего Америки, Европы и Ближнего Востока. Такое мнение выразил бывший сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман.

Политик считает, что РФ и Иран "проверяют на прочность" внешнюю политику нынешней администрации Белого дома, которая после вступления Джо Байдена на пост президента США демонстрировала скорее свою принципиальность, чем силу.

"Унизительный вывод войск из Афганистана вселил в союзников по всему миру неуверенность в США, а Россию и Иран превратил в оппортунистов", — передаёт его слова The Wall Street Journal.

Также, по мнению автора статьи, требования к Москве и Тегерану может предъявлять только Вашингтон, но не наоборот. Он считает, что США "должны начать с требования об отводе российских войск от границы с Украиной", а от Ирана потребовать "сворачивания программы ядерных разработок".