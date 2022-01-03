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Народная милиция ЛНР заявила о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

Кроме того, в ведомстве сообщили, что украинская сторона подавляла сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы те не обнаружили военных.

3 января, 10:23
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/2087221994780380" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генштаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генштаб ВСУ

Украинская бронетехника зафиксирована в селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", — отметил он.

Также представитель Народной милиции указал, что мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ подавляли сигналы каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ с помощью станций "Буковель-АД", чтобы их не обнаружили. Это произошло в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое.

Народная милиция ЛНР заявила о контроле украинскими силовиками здания школы в Донбассе

Народная милиция ЛНР заявила о контроле украинскими силовиками здания школы в Донбассе

В Народной милиции добавили, что ведут постоянное наблюдение за противником и строго придерживаются условий перемирия, но готовы "оперативно реагировать на изменения обстановки".

А ранее Лайф рассказывал, что Украина полностью прекратила подачу воды в ЛНР. Из-за этого ряд населённых пунктов самопровозглашённой республики остался без водоснабжения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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