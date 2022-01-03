Народная милиция ЛНР заявила о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

Украинская бронетехника зафиксирована в селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", — отметил он.

Также представитель Народной милиции указал, что мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ подавляли сигналы каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ с помощью станций "Буковель-АД", чтобы их не обнаружили. Это произошло в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое.

В Народной милиции добавили, что ведут постоянное наблюдение за противником и строго придерживаются условий перемирия, но готовы "оперативно реагировать на изменения обстановки".