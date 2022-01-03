Кучеров может вернуться в состав "Тампы" уже в середине января
В этом сезоне он трижды появлялся на площадке, после чего получил травму и завершает своё восстановление.
Фото © ТАСС / ZUMA
Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров может вернуться в состав после травмы уже в середине января. Об этом журналистам рассказал тренер команды Джон Купер.
"Я не ожидаю, что он сыграет с "Коламбусом" (4 января), но надеюсь, что после этого со дня на день он присоединится", — подчеркнул Купер.
Напомним, Никита Кучеров продолжает восстанавливаться от полученной травмы и уже перенёс необходимую операцию. До повреждения он провёл три матча, в которых набрал 4 очка.
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