Кучеров может вернуться в состав "Тампы" уже в середине января

Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров может вернуться в состав после травмы уже в середине января. Об этом журналистам рассказал тренер команды Джон Купер.

"Я не ожидаю, что он сыграет с "Коламбусом" (4 января), но надеюсь, что после этого со дня на день он присоединится", — подчеркнул Купер.