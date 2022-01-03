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Кучеров может вернуться в состав "Тампы" уже в середине января

В этом сезоне он трижды появлялся на площадке, после чего получил травму и завершает своё восстановление.

3 января, 11:29

Фото © ТАСС / ZUMA

Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров может вернуться в состав после травмы уже в середине января. Об этом журналистам рассказал тренер команды Джон Купер.

"Я не ожидаю, что он сыграет с "Коламбусом" (4 января), но надеюсь, что после этого со дня на день он присоединится", — подчеркнул Купер.

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Напомним, Никита Кучеров продолжает восстанавливаться от полученной травмы и уже перенёс необходимую операцию. До повреждения он провёл три матча, в которых набрал 4 очка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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