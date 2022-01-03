Путин поручил останавливать работу шахт за невыполнение требований по дегазации
Также глава государства призвал усилить ответственность работодателей за нарушения охраны труда работников, занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда, в том числе и под землёй.
Шахта "Листвяжная" © ГУ МЧС по Кемеровской области
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Госдумой приостанавливать деятельность шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях изменений, предусматривающих: применение административного наказания в виде <…> приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля", — сказано в записи.
Также глава государства поручил усилить ответственность работодателей за нарушения охраны труда работников, занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда, в том числе и под землёй. Ответственными за реализацию поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Им предоставлен срок до 1 января 2023 года.
Ранее глава МЧС Александр Чуприян призвал не искать путей к беде на шахтах из-за трагедии на "Листвяжной". По его мнению, на угольных предприятиях с высоким содержанием метана должен быть честный мониторинг его концентрации.
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