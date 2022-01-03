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Путин поручил останавливать работу шахт за невыполнение требований по дегазации

Также глава государства призвал усилить ответственность работодателей за нарушения охраны труда работников, занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда, в том числе и под землёй.

3 января, 10:52
<p>Шахта "Листвяжная" © <a href="https://42.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4625717#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Кемеровской области</a></p>

Шахта "Листвяжная" © ГУ МЧС по Кемеровской области

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Госдумой приостанавливать деятельность шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях изменений, предусматривающих: применение административного наказания в виде <…> приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля", — сказано в записи.

Ростехнадзор приостановил добычу угля на самой глубокой шахте России

Ростехнадзор приостановил добычу угля на самой глубокой шахте России

Также глава государства поручил усилить ответственность работодателей за нарушения охраны труда работников, занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда, в том числе и под землёй. Ответственными за реализацию поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Им предоставлен срок до 1 января 2023 года.

Ранее глава МЧС Александр Чуприян призвал не искать путей к беде на шахтах из-за трагедии на "Листвяжной". По его мнению, на угольных предприятиях с высоким содержанием метана должен быть честный мониторинг его концентрации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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