Путин поручил останавливать работу шахт за невыполнение требований по дегазации

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Госдумой приостанавливать деятельность шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях изменений, предусматривающих: применение административного наказания в виде <…> приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля", — сказано в записи.