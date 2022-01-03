Путин поручил до 1 февраля исключить из оплаты труда шахтёров привязку к выработке

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 февраля скорректировать федеральное соглашение по угольной отрасли таким образом, чтобы убрать привязку зарплат шахтёров к количеству добытого угля. Список распоряжений главы государства по итогам совещания по вопросам безопасности в угольной отрасли опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить при участии представителей профсоюзных организаций и представителей работодателей угольной промышленности корректировку действующего федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности, предусмотрев исключение из структуры условно-постоянной части заработной платы шахтёров выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (количества добытого угля), в том числе оплаты по сдельным расценкам", — отмечается в документе.

Вместе с тем предлагается сохранить долю условно-постоянной части в структуре зарплаты горняков на уровне не менее 70%, а также обеспечить закрепление данного подхода в последующих отраслевых соглашениях по угольной промышленности. Ответственным за реализацию поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок — 1 февраля 2022 года.