Путин поручил до 1 февраля исключить из оплаты труда шахтёров привязку к выработке
При этом долю условно-постоянной части в структуре зарплаты горняков предлагается установить на уровне не менее 70%.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 февраля скорректировать федеральное соглашение по угольной отрасли таким образом, чтобы убрать привязку зарплат шахтёров к количеству добытого угля. Список распоряжений главы государства по итогам совещания по вопросам безопасности в угольной отрасли опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить при участии представителей профсоюзных организаций и представителей работодателей угольной промышленности корректировку действующего федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности, предусмотрев исключение из структуры условно-постоянной части заработной платы шахтёров выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (количества добытого угля), в том числе оплаты по сдельным расценкам", — отмечается в документе.
Вместе с тем предлагается сохранить долю условно-постоянной части в структуре зарплаты горняков на уровне не менее 70%, а также обеспечить закрепление данного подхода в последующих отраслевых соглашениях по угольной промышленности. Ответственным за реализацию поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок — 1 февраля 2022 года.
Напомним, что совещание было проведено после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате пожара погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. Владимир Путин заявил, что, оказывая помощь семьям шахтёров из "Листвяжной", нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями. Президент призвал власти разбираться в каждой конкретной ситуации и делать это без лишних формальностей.
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