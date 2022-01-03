Политолог Почта объяснил намерения Байдена "ответить" при обострении ситуации на Украине

Заявления президента США Джо Байдена в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским о том, что Соединённые Штаты готовы "решительно ответить", если ситуация на границе Незалежной обострится, являются типичным проявлением политики Америки. Такое мнение высказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

"Запад пытается заверять Украину в полной поддержке. Войны нет, поддержки нет, но словесные упражнения продолжаются", — приводит его слова RT.

Почта заметил, что Украина не является главным союзником США, а статус-кво в Незалежной для Америки не приоритетный. При этом сейчас для Вашингтона главное — это решение дел с Москвой, а главным их противником является Китай.