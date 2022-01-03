Путин поручил рассмотреть меры по повышению компенсаций на опасном производстве

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой до 1 января 2023 года рассмотреть вопрос об увеличении за счёт владельцев опасных производств размера компенсаций тем работникам, которые пострадали при ЧП на опасном производственном объекте. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству РФ при участии Генеральной прокуратуры РФ рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения за счёт эксплуатирующей организации или иного владельца опасного производственного объекта размера компенсационных выплат в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте", — указывается в сообщении.

Глава российского государства также поручил повысить зарплату инспекторов Ростехнадзора, которые курируют шахты, до уровня не ниже среднего размера суммы, получающей руководством и инженерно-техническими работниками объектов ведения подземных работ. Срок выполнения распоряжения – 1 марта 2022 года.