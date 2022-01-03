Фигуристка Алина Загитова в очередной раз заметила, что не объявляла о завершении спортивной карьеры и рассказала, почему не выступает на серьёзных соревнованиях.

"Нет, конечно (не объявила о завершении карьеры. — Прим. Лайфа). Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, других, я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы", — заявила Загитова в интервью Olympics.

По признанию спортсменки, ей пока сложно смотреть фигурное катание из-за появляющегося чувства эйфории и ощущения того, что она может так же.