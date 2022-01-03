"Я не объявляла о завершении карьеры": Загитова объяснила, почему не выступает на чемпионатах России и мира
По признанию спортсменки, ей пока сложно смотреть фигурное катание из-за появляющегося чувства эйфории.
Фото © ТАСС / Певцова Валентина
Фигуристка Алина Загитова в очередной раз заметила, что не объявляла о завершении спортивной карьеры и рассказала, почему не выступает на серьёзных соревнованиях.
"Нет, конечно (не объявила о завершении карьеры. — Прим. Лайфа). Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, других, я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы", — заявила Загитова в интервью Olympics.
По признанию спортсменки, ей пока сложно смотреть фигурное катание из-за появляющегося чувства эйфории и ощущения того, что она может так же.
Добавим, что Алина Загитова является Олимпийской чемпионкой 2018 года и чемпионкой мира 2019 года.
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