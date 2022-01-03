НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я не объявляла о завершении карьеры": Загитова объяснила, почему не выступает на чемпионатах России и мира

По признанию спортсменки, ей пока сложно смотреть фигурное катание из-за появляющегося чувства эйфории.

3 января, 11:43

Фото © ТАСС / Певцова Валентина

Фигуристка Алина Загитова в очередной раз заметила, что не объявляла о завершении спортивной карьеры и рассказала, почему не выступает на серьёзных соревнованиях.

"Нет, конечно (не объявила о завершении карьеры. — Прим. Лайфа). Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, других, я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы", — заявила Загитова в интервью Olympics.

По признанию спортсменки, ей пока сложно смотреть фигурное катание из-за появляющегося чувства эйфории и ощущения того, что она может так же.

"Она выросла": Американский журналист заявил, что фигуристка Медведева стала новой Тарасовой

"Она выросла": Американский журналист заявил, что фигуристка Медведева стала новой Тарасовой

Добавим, что Алина Загитова является Олимпийской чемпионкой 2018 года и чемпионкой мира 2019 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1