Член СПЧ Брод считает, что торопиться с переносом захоронений с Красной площади не надо

Новые потрясения обществу сейчас не нужны, добавил он, поэтому мнение людей, выступающих против этого, необходимо учитывать.

Тела видных деятелей СССР, находящиеся на мемориальном кладбище у Кремлёвской стены, необходимо предать земле, однако такие действия вызовут недовольства у некоторых граждан, и это тоже надо учитывать. Такое мнение высказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Безусловно, необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Но это дело не завтрашнего дня. Нужно учитывать, что эти действия вызовут недовольство со стороны части наших граждан, особенно пожилых людей, чьи взгляды сформировались в период СССР", — приводит его слова РИА "Новости".

Брод заметил, что многие в стране видят в кумирах прошлого образцы справедливости и порядка, хотя с точки зрения объективной оценки они были частью системы, построенной на крови. Однако новые потрясения обществу ни к чему, поэтому считаться с этой частью населения необходимо, добавил он.