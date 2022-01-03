Член СПЧ Брод считает, что торопиться с переносом захоронений с Красной площади не надо
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Новые потрясения обществу сейчас не нужны, добавил он, поэтому мнение людей, выступающих против этого, необходимо учитывать.
Тела видных деятелей СССР, находящиеся на мемориальном кладбище у Кремлёвской стены, необходимо предать земле, однако такие действия вызовут недовольства у некоторых граждан, и это тоже надо учитывать. Такое мнение высказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
"Безусловно, необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Но это дело не завтрашнего дня. Нужно учитывать, что эти действия вызовут недовольство со стороны части наших граждан, особенно пожилых людей, чьи взгляды сформировались в период СССР", — приводит его слова РИА "Новости".
Брод заметил, что многие в стране видят в кумирах прошлого образцы справедливости и порядка, хотя с точки зрения объективной оценки они были частью системы, построенной на крови. Однако новые потрясения обществу ни к чему, поэтому считаться с этой частью населения необходимо, добавил он.
Ранее Лайф приводил слова вице-спикера Госдумы Чернышова, призвавшего перенести захоронения деятелей СССР с Красной площади. По его словам, мемориальное кладбище — это "кощунство и издевательство над людьми".
Некрополь у Кремлёвской стены — это мемориальное кладбище, где погребены военные и политические деятели СССР. В стене замурованы урны с прахом революционеров, военачальников, иностранных коммунистов, знаменитых лётчиков, учёных, погибших космонавтов. Рядом с Мавзолеем Владимира Ленина расположены могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Климента Ворошилова, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и других. С 1974 года некрополь охраняется государством как памятник культуры. Он является объектом Службы коменданта Московского Кремля.