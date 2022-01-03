Британцев восхитили советские памятники и уважение русских к истории

Многие заметили, что хотели бы подобного наследия и у себя, однако признали, что вандалы за пять минут уничтожат эти монументы.

Читатели британской газеты Daily Mail пришли в восторг после просмотра фотографий монументов и уличных памятников времён СССР. Пользователи отметили не только их внешний вид, но и то, что их удалось сохранить.

"Как здорово, что их не испортили и не повредили. Это говорит о том, что люди всё ещё испытывают уважение к тому, что западный мир уже успел позабыть", — написал Dyslexic1.

Другие комментаторы заметили, что все памятники до сих пор находятся в ухоженном состоянии и в целом выглядят отлично. При этом некоторые заметили, что подобные монументы в Великобритании не смогли бы простоять и пяти минут, мгновенно став целью вандалов. Однако читатели хотели бы видеть больше подобных архитектурных сооружений у себя в стране, предпочитая современному искусству объекты промышленного или военного наследия.

Снимки памятников представил французский фотограф Джейсон Гильбо, выпустив книгу, в которой через сервис Google Street View показал часть наследия советской архитектуры. В ней представлены фотографии монументов из Воркуты, Приморска, Шелехова, Новороссийска, а также из городов Краснодарского края и Волгоградской области.