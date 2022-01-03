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"Утро начинается не с кофе": Хоккеистам минского "Динамо" пришлось толкать командный автобус, застрявший в снегу

Уже сегодня единственный представитель Белоруссии в КХЛ сыграет против "Северстали".

3 января, 11:59

Хоккеистам минского "Динамо" в Череповце пришлось примерить на себя достаточно необычную роль и толкать командный автобус, который застрял в снегу. Соответствующее видео появилось в инстаграме минчан.

"Игровое утро "Динамо" начинается не с кофе. Пока в Минске опасный гололёд, в Череповце снегопад. Но наших парней не испугать, хорошая командная работа", — говорится в подписи к ролику.

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Добавим, что уже сегодня минское "Динамо" сыграет против "Северстали" в Череповце. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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