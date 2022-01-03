Хоккеистам минского "Динамо" в Череповце пришлось примерить на себя достаточно необычную роль и толкать командный автобус, который застрял в снегу. Соответствующее видео появилось в инстаграме минчан.

"Игровое утро "Динамо" начинается не с кофе. Пока в Минске опасный гололёд, в Череповце снегопад. Но наших парней не испугать, хорошая командная работа", — говорится в подписи к ролику.