Московский бар "Гадкий койот" могут закрыть на 3 месяца

Бар "Гадкий койот", расположенный в Москве на Большой Дмитровке, могут закрыть на три месяца за нарушение мер против распространения коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"В ходе мониторинга было отмечено большое скопление людей на территории бара. Сотрудники и посетители находились в баре без средств индивидуальной защиты либо носили маски ненадлежащим образом. Кроме того, в баре предоставлялись услуги по курению кальянов, что в условиях распространения коронавирусной инфекции также является нарушением", — уточнил Михайлов.

За такие нарушения владельцев могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, пояснил он. Если же будут установлены факты причинения вреда здоровью посетителей, то заведение могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей или закрыть на срок до 90 суток.