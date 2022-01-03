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Очередь из 340 фур выстроилась на Военно-Грузинской дороге из-за непогоды

Для водителей большегрузов оборудован обогревочный пункт, где они могут выпить чай и зарядить телефоны.

3 января, 14:35

Кадр видео © МЧС РФ

Очередь из 340 фур выстроилась на Военно-Грузинской дороге из-за непогоды. Видео © МЧС РФ

Из-за запрещённого проезда на участке Владикавказ — Верхний Ларс в направлении России возобновления движения ожидают 340 большегрузов. Об этом сообщает МЧС РФ.

Отмечается, что движение перекрыто со 2 января до особого распоряжения в связи с ухудшением погодных условий. Для водителей фур в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернули обогрев, где они могут выпить чай и зарядить телефоны.

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Также у пункта пропуска работают психологи ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия – Алания, осуществляют дежурство сотрудники ГИБДД, выставлен экипаж ЦМК для быстрого реагирования на возможные происшествия. Водителей по каналам связи информируют о ситуации на Военно-Грузинской дороге.

Ранее Лайф рассказывал, как колонна грузовиков застряла на трассе в Якутии в почти 50-градусный мороз. Водителям на помощь решено отправить вертолёт, который доставит им продовольствие и топливо.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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