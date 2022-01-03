Президент Бразилии Жаир Болсонару экстренно госпитализирован

Президента Бразилии Жаира Болсонару вновь доставили в частную клинику в городе Сан-Паулу. Как сообщает пресс-служба политика, он был вынужден прервать отпуск на юге страны из-за болей в животе.

"После воскресного обеда меня начало тошнить. Я приехал в больницу сегодня в три часа ночи. Будут проведены дополнительные анализы на предмет возможной операции по поводу внутренней непроходимости в брюшной полости", — написал сам глава государства в "Твиттере".

Пресс-служба политика уточнила, что он чувствует себя хорошо. Следующие подробности о его состоянии опубликует медицинское учреждение. Аналогичная проблема Болсонару мучила в июле 2021 года, тогда политика выписали после курса консервативного лечения. Проблемы у президента Бразилии начались после покушения на него в 2018 году, когда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора. Нож повредил брюшную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника.