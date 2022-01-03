НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экономист Гончаров увидел в новогоднем обращении Зеленского намёк на "горячую войну"

Причём после неё США дадут Незалежной десяток миллиардов долларов, но эти деньги никак не помогут ситуации из-за "кровавой бани" на украинских рынках, считает эксперт.

3 января, 14:02
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/4937103316310885/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот © Facebook / Володимир Зеленський

В своём новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский намекал на то, что "готовится к локальной горячей войне". Такое мнение выразил директор украинского Института развития экономики Александр Гончаров в статье для "Главреда".

"В предновогоднюю ночь слишком длинным и размытым получилось видеообращение президента Зеленского, которое изобиловало противоречивыми тезисами, и в нём он особенно сильно пытался понравиться военным", — написал он, добавив, что глава Украины уже "подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим".

Россию и Иран назвали главными проблемами США в 2022 году

Россию и Иран назвали главными проблемами США в 2022 году

Гончаров также упомянул создание и развитие провластных телеканалов, в эфире которых "должны хвалить "слуг народа" и обличать оппозицию". Вместе с тем к признакам "войны" он отнёс и неспособность политической верхушки на реформы.

Эксперт увидел три варианта развития событий. Первый — девальвация гривны, второй — очередные кредиты МВФ и займы от размещения ОВГЗ, третий же — "локальная горячая война", после которой США дадут Украине десяток миллиардов долларов, но эти деньги никак не помогут ситуации из-за "кровавой бани" на украинских рынках.

"Сегодня Украина по своему экономическому, политическому и научному потенциалу оказалась на обочине Европы. Нашу судьбу стали решать США, Евросоюз и РФ", — подчеркнул Гончаров.

Ранее политолог Почта объяснил намерения Байдена "ответить" при обострении ситуации на Украине. По его словам, Незалежная не является главным союзником США, которым надо решать вопросы с Россией и сдерживать Китай.

В Офисе президента Украины раскрыли подробности разговора Зеленского и Байдена

В Офисе президента Украины раскрыли подробности разговора Зеленского и Байдена

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1