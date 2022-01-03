Экономист Гончаров увидел в новогоднем обращении Зеленского намёк на "горячую войну"

В своём новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский намекал на то, что "готовится к локальной горячей войне". Такое мнение выразил директор украинского Института развития экономики Александр Гончаров в статье для "Главреда".

"В предновогоднюю ночь слишком длинным и размытым получилось видеообращение президента Зеленского, которое изобиловало противоречивыми тезисами, и в нём он особенно сильно пытался понравиться военным", — написал он, добавив, что глава Украины уже "подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим".

Гончаров также упомянул создание и развитие провластных телеканалов, в эфире которых "должны хвалить "слуг народа" и обличать оппозицию". Вместе с тем к признакам "войны" он отнёс и неспособность политической верхушки на реформы.

Эксперт увидел три варианта развития событий. Первый — девальвация гривны, второй — очередные кредиты МВФ и займы от размещения ОВГЗ, третий же — "локальная горячая война", после которой США дадут Украине десяток миллиардов долларов, но эти деньги никак не помогут ситуации из-за "кровавой бани" на украинских рынках.

"Сегодня Украина по своему экономическому, политическому и научному потенциалу оказалась на обочине Европы. Нашу судьбу стали решать США, Евросоюз и РФ", — подчеркнул Гончаров.