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В Офисе президента Украины раскрыли подробности разговора Зеленского и Байдена

Лидер Незалежной высоко оценил поддержку Соединёнными Штатами предложения Киева о необходимости такой встречи уже в ближайшие дни.

3 января, 12:20
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-rozpochav-zustrich-z-prezidentom-ssha-dz-70501" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>президента Украины</p>

Фото © Сайт президента Украины

Лидер Незалежной Владимир Зеленский в ходе недавней беседы обсудил с американским коллегой Джо Байденом проведение в ближайшие дни заседания комиссии Украина – НАТО. Об этом сообщает пресс-служба лидера Незалежной.

"Высоко ценю поддержку Соединёнными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина – НАТО", — приводятся в записи слова президента.

В офисе Зеленского назвали главной темой беседы ситуацию на востоке и границах Украины. Лидер Незалежной приветствовал роль США в урегулировании обстановки, отметив важность запланированных на январь международно-правовых мероприятий. Лидеры также обсудили исполнение Киевом договорённостей в рамках "минского" и "нормандского" форматов. Также Зеленский проинформировал Байдена о ходе экономических преобразований в стране и поблагодарил его за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины".

Зеленский после беседы с Байденом похвастался особенным характером отношений Украины и США

Зеленский после беседы с Байденом похвастался особенным характером отношений Украины и США

Ранее Лайф рассказывал, что Байден и Зеленский также обсудили предстоящие контакты с Россией в сфере безопасности. Как сообщили в Белом доме, американский президент "подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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