В Офисе президента Украины раскрыли подробности разговора Зеленского и Байдена

В офисе Зеленского назвали главной темой беседы ситуацию на востоке и границах Украины. Лидер Незалежной приветствовал роль США в урегулировании обстановки, отметив важность запланированных на январь международно-правовых мероприятий. Лидеры также обсудили исполнение Киевом договорённостей в рамках "минского" и "нормандского" форматов. Также Зеленский проинформировал Байдена о ходе экономических преобразований в стране и поблагодарил его за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины".