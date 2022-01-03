В Офисе президента Украины раскрыли подробности разговора Зеленского и Байдена
Лидер Незалежной высоко оценил поддержку Соединёнными Штатами предложения Киева о необходимости такой встречи уже в ближайшие дни.
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Лидер Незалежной Владимир Зеленский в ходе недавней беседы обсудил с американским коллегой Джо Байденом проведение в ближайшие дни заседания комиссии Украина – НАТО. Об этом сообщает пресс-служба лидера Незалежной.
"Высоко ценю поддержку Соединёнными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина – НАТО", — приводятся в записи слова президента.
В офисе Зеленского назвали главной темой беседы ситуацию на востоке и границах Украины. Лидер Незалежной приветствовал роль США в урегулировании обстановки, отметив важность запланированных на январь международно-правовых мероприятий. Лидеры также обсудили исполнение Киевом договорённостей в рамках "минского" и "нормандского" форматов. Также Зеленский проинформировал Байдена о ходе экономических преобразований в стране и поблагодарил его за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины".
Ранее Лайф рассказывал, что Байден и Зеленский также обсудили предстоящие контакты с Россией в сфере безопасности. Как сообщили в Белом доме, американский президент "подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
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