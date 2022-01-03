Зеленского заподозрили в троллинге Порошенко из-за фото с псом Петей
Под фотографией, где украинский лидер сидит в спортзале в окружении двух собак, комментаторы обсудили, почему для одной из них он выбрал именно это имя.
Фото © Instagram / @zelenskiy_official
Фотография из спортзала, которую опубликовал на своей странице в Instagram президент Украины Владимир Зеленский, вызвала бурную реакцию со стороны его подписчиков.
"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!" — подписал глава Незалежной фотографию, на которой он сидит на тренажёре в окружении двух собак.
Подписчики Зеленского сразу же задались вопросом, почему одну из его собак зовут Петя. Некоторые комментаторы предположили, что президент назвал пса в честь бывшего главы Украины Петра Порошенко.
"Уровень троллинга, который мы заслужили", — отметил один из читателей.
"Я не про того Петю подумала", — призналась одна из подписчиц.
"Пётр Алексеевич, что с ним стало…" — пошутил ещё один пользователь соцсети.
Ранее Лайф писал, что сразу два украинских телеканала в новогоднюю ночь показали обращение Петра Порошенко. "Прямой" и "Пятый" ранее принадлежали экс-президенту, но в 2021-м он продал их из-за закона "об олигархах", после чего телеканалы объединились в медиахолдинг "Свободные медиа".
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