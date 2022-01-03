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Зеленского заподозрили в троллинге Порошенко из-за фото с псом Петей

Под фотографией, где украинский лидер сидит в спортзале в окружении двух собак, комментаторы обсудили, почему для одной из них он выбрал именно это имя.

3 января, 12:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zelenskiy_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / @zelenskiy_official

Фотография из спортзала, которую опубликовал на своей странице в Instagram президент Украины Владимир Зеленский, вызвала бурную реакцию со стороны его подписчиков.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!" подписал глава Незалежной фотографию, на которой он сидит на тренажёре в окружении двух собак.

Подписчики Зеленского сразу же задались вопросом, почему одну из его собак зовут Петя. Некоторые комментаторы предположили, что президент назвал пса в честь бывшего главы Украины Петра Порошенко.

"Уровень троллинга, который мы заслужили", — отметил один из читателей.

"Я не про того Петю подумала", — призналась одна из подписчиц.

"Пётр Алексеевич, что с ним стало…" — пошутил ещё один пользователь соцсети.

Ранее Лайф писал, что сразу два украинских телеканала в новогоднюю ночь показали обращение Петра Порошенко. "Прямой" и "Пятый" ранее принадлежали экс-президенту, но в 2021-м он продал их из-за закона "об олигархах", после чего телеканалы объединились в медиахолдинг "Свободные медиа".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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