Зеленского заподозрили в троллинге Порошенко из-за фото с псом Петей

Фотография из спортзала, которую опубликовал на своей странице в Instagram президент Украины Владимир Зеленский, вызвала бурную реакцию со стороны его подписчиков.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!" — подписал глава Незалежной фотографию, на которой он сидит на тренажёре в окружении двух собак.

Подписчики Зеленского сразу же задались вопросом, почему одну из его собак зовут Петя. Некоторые комментаторы предположили, что президент назвал пса в честь бывшего главы Украины Петра Порошенко.

"Уровень троллинга, который мы заслужили", — отметил один из читателей.

"Я не про того Петю подумала", — призналась одна из подписчиц.

"Пётр Алексеевич, что с ним стало…" — пошутил ещё один пользователь соцсети.