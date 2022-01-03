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Захарова указала на роль России в подготовке заявления лидеров ядерной пятёрки

В комментарии отмечается, что одобрение заявления должно поспособствовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательным и оборонительным вооружением.

3 января, 13:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Москва рассчитывает, что заявление лидеров "ядерной пятёрки" о предотвращении ядерной войны поможет снизить уровень международной напряжённости и поспособствует сдерживанию гонки вооружений. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

"Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряжённости и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков", — говорится в сообщении.

Захарова пояснила, что документ был подготовлен по инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке 4 января, но мероприятие было отложено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Учитывая важность и самодостаточность этого совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию, уточнила дипломат.

Представитель МИД РФ также отметила, что в заявлении отражена важная для Москвы идея недопустимости между ядерными государствами любой войны — как ядерной, так и с применением обычного вооружения. В документе подтверждаются ранее принятые пятёркой обязательства о ненацеливании ядерного оружия друг на друга или на третьи страны, а также принцип ведения диалога между КНР, РФ, Британией, США и Францией на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченности друг друга в области безопасности.

Песков: Совместное заявление не исключает необходимости саммита лидеров "ядерной пятёрки"

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Ранее Лайф сообщал, что лидеры КНР, России, Британии, США и Франции сделали совместное заявление по ядерной войне. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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