Лидеры КНР, России, Британии, США и Франции сделали совместное заявление против ядерной войны

Лидеры стран, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков", — сказано в тексте сообщения.

Лидеры государств заявили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, они также подтвердили, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Главы стран считают, что дальнейшее распространение такого вооружения должно быть предотвращено.

Пятёрка государств подтверждает важность противодействия ядерным угрозам и подчёркивает важность сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. Участники сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая ведение переговоров об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем.

Каждый из участников намерен сохранять и далее укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного вооружения. Лидеры вновь заявили об актуальности ранее сделанных заявлений о ненацеливании и подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.

Страны подчеркнули стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Они намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех. Государства полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченности друг друга в области безопасности.