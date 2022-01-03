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Медведчук назвал способ избежать "катастрофы" в энергосекторе Украины

По его мнению, для покупки газа по реальной цене, без переплат европейским посредникам, Киеву следует уже сегодня начать переговоры с Москвой.

3 января, 13:07
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MEDVEDCHUKVV/photos/a.730478830453980/1994091614092689" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Виктора Медведчука</a></p>

Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука

Украина должна предметно подойти к созданию трёхстороннего газового консорциума с Россией и Евросоюзом для бесперебойной прокачки российского топлива по территории страны, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Если нынешняя украинская власть готова наконец-то положить конец этой преступной схеме, взять на себя ответственность за энергетическую безопасность страны, сохранить ГТС Украины и действительно не допустить катастрофу в энергосекторе, ей стоит отказаться от политических спекуляций на теме голубого топлива и действовать на рынке газа цивилизованно, исключительно в интересах своего государства", передаёт его слова пресс-служба партии.

По его мнению, "для бесперебойного обеспечения голубым топливом по реальной цене, без переплат европейским посредникам на бирже", Киеву следует уже сегодня начать переговоры о прямых закупках природного газа у Москвы, а также о сохранении транзита топлива в Европу через Украину.

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Ранее Лайф сообщал, что запасы газа на Украине упали на 43% за год. Как отмечал глава "Газпрома", соседняя страна уже оказалась в зоне исторически минимальных объёмов топлива в подземных хранилищах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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