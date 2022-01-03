Медведчук назвал способ избежать "катастрофы" в энергосекторе Украины

Украина должна предметно подойти к созданию трёхстороннего газового консорциума с Россией и Евросоюзом для бесперебойной прокачки российского топлива по территории страны, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Если нынешняя украинская власть готова наконец-то положить конец этой преступной схеме, взять на себя ответственность за энергетическую безопасность страны, сохранить ГТС Украины и действительно не допустить катастрофу в энергосекторе, ей стоит отказаться от политических спекуляций на теме голубого топлива и действовать на рынке газа цивилизованно, исключительно в интересах своего государства", — передаёт его слова пресс-служба партии.

По его мнению, "для бесперебойного обеспечения голубым топливом по реальной цене, без переплат европейским посредникам на бирже", Киеву следует уже сегодня начать переговоры о прямых закупках природного газа у Москвы, а также о сохранении транзита топлива в Европу через Украину.