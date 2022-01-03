Три человека пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Свердловской области, причём два из них наехали на людей, вышедших из машин после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД РФ по региону.

Авария произошла на 278-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Согласно предварительным данным, водитель авто Mazda не выдержал дистанцию между своей машиной и той, что двигалась впереди. В результате он наехал на автомобиль Datsun. Водитель и пассажир ехавшей мимо машины Hyundai Getz решили помочь участникам ДТП и подошли к разбитой иномарке.

"В этот момент легковой автомобиль Hyundai Solaris, который ехал в прямом направлении, не справился с управлением и столкнулся с машиной Datsun, затем иномарка Datsun допустила наезд на пешехода — пассажира машины Hyundai Getz. В то же время водитель авто Hyundai Solaris допустил наезд на двух пешеходов — водителя авто Hyundai Getz и водителя иномарки Datsun — и съехал в кювет", — рассказали в управлении.

В результате водителя автомобиля Hyundai Getz доставили в приёмный покой больницы в городе Невьянске. Пассажира этой машины и управлявшего иномаркой Datsun осмотрели врачи скорой помощи, серьёзные травмы выявлены не были. В настоящий момент сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке дороги, где произошло ДТП.