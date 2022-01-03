Политолог Абзалов оценил вероятность введения США санкций против "Северного потока – 2"

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов озвучил возможный сценарий развития ситуации с "Северным потоком – 2", не исключающий новые санкционные меры Вашингтона. В беседе с Лайфом он заявил, что очень многое зависит от ноябрьских промежуточных выборов в США.

"Если республиканцы возьмут одну из палат парламента и, может быть, даже две, то в этом случае нас ждут санкции. Потому что республиканцы очень негативно настроены к проекту. Напоминаю, что предлагалось наложить санкции и, конечно, под санкциями им будет сложно работать", — сказал политолог.

Он пояснил, что отсутствие ограничений держится только на договорённости между экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Джо Байденом, но немецкие власти всё же отложили сертификацию газопровода и объявят о принятии решения не раньше второй половины 2022 года. В связи с этим давление на проект может продолжаться, считает Абзалов.

Собеседник Лайфа также напомнил о требовании главы комитета по разведке США ввести жёсткие санкции в отношении РФ, что говорит о серьёзных рисках. Абзалов озвучил сценарий, предполагающий вероятность провокации в ДНР и ЛНР, за которой последует адекватный ответ Москвы и появление у Запада оснований для санкционного давления на неё. Он добавил, что многое будет зависеть от предстоящих переговоров по безопасности. Если сторонам не удастся договориться, это лишь приведёт к росту напряжённости.