"Самый тяжёлый день": Непряева рассказала о настрое на финальную гонку "Тур де Ски"
Перед завершающей гонкой россиянка находится в лидерах многодневки, выигрывая более минуты у ближайших преследователей.
Фото © ТАСС / ЕРА / GIAN EHRENZELLER
Российская лыжница Наталья Непряева в эфире "Матч ТВ" заявила, что намерена отдать все силы на завтрашней финальной гонке многодневки "Тур де Ски", лидером которой она является.
"Настраиваюсь завтра выдать все силы, что у меня остались. Очень хочется оставить у себя жёлтую майку лидера. Завтра самый тяжёлый день тура. На кону стоит то, чего у меня пока нету", — заявила Непряева.
Ранее Лайф сообщал, что Наталья Непряева одержала победу в масс-старте в предпоследней гонке многодневки "Тур де Ски". В общем зачёте она также идёт на первом месте, опережая ближайших преследовательниц более чем на минуту.
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