Российская лыжница Наталья Непряева в эфире "Матч ТВ" заявила, что намерена отдать все силы на завтрашней финальной гонке многодневки "Тур де Ски", лидером которой она является.

"Настраиваюсь завтра выдать все силы, что у меня остались. Очень хочется оставить у себя жёлтую майку лидера. Завтра самый тяжёлый день тура. На кону стоит то, чего у меня пока нету", — заявила Непряева.