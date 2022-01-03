Россияне в январе смогут наблюдать парад планет

В вечернем небе на территории России и всей Земли в начале января выстроится сразу несколько планет. Об этом сообщил крымский астроном Александр Якушечкин в беседе с РИА "Новости".

"В начале января на небе можно будет наблюдать все планеты, кроме Марса. Практически семь планет выстроятся в ряд. Если перечислить их расположение на небе с юга к западу, то это Уран и Нептун (будут видны только в телескоп), далее Венера, Сатурн и Юпитер будут хорошо видны невооружённым взглядом на вечернем небе, постепенно уходя за горизонт один за другим. Меркурий, находящийся между Сатурном и Венерой, к сожалению, в силу своей низкой яркости не будет виден в вечерней заре", — рассказал астроном.

При этом Плутон, который будет находиться между Венерой и Меркурием, невозможно будет увидеть даже в телескопы из-за его малого блеска и угловой близости к Солнцу. Кроме того, после новолуния в ряд планет встанет и молодая Луна. Так, 2 января она находилась рядом с Венерой, а 4 января встанет возле Меркурия и Сатурна. Затем 6 января Луна расположится рядом с Юпитером, 7 января — возле Нептуна, 11 января — возле Урана.

Якушечкин также напомнил, что в ночь на 4 января будет происходить максимально активный метеоритный поток первого месяца в году — Квадрантиды (QUA). Причём в 2022 году наблюдать за потоком получится в идеальных условиях, ведь новолуние полностью исключает засветку неба Луной на протяжении всей ночи. Его частицы будут входить в атмосферу со скоростью 41 километр в секунду, "родительское тело — астероид (196256) 2003 EH1".

Вместе с тем в январе будет возможность увидеть пролетающие частицы ещё 11 метеоритных потоков. Хотя они не настолько зрелищны и активны, как Квадрантиды, но в научных целях за ними интересно наблюдать.