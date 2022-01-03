Путин и Рахмон обменялись тёплыми поздравлениями с Новым годом

Главы государств обменялись тёплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года. Также они затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил партнёрство России и Турции в беседе с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это был первый официальный телефонный разговор лидера РФ с зарубежными коллегами в наступившем 2022 году.