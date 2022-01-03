Путин и Рахмон обменялись тёплыми поздравлениями с Новым годом
Также главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Эмомали Рахмон и Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств обменялись тёплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года. Также они затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил партнёрство России и Турции в беседе с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это был первый официальный телефонный разговор лидера РФ с зарубежными коллегами в наступившем 2022 году.
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