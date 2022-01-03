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Путин и Рахмон обменялись тёплыми поздравлениями с Новым годом

Также главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

3 января, 12:32
<p>Эмомали Рахмон и Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67457/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Эмомали Рахмон и Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обменялись тёплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года. Также они затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил партнёрство России и Турции в беседе с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это был первый официальный телефонный разговор лидера РФ с зарубежными коллегами в наступившем 2022 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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