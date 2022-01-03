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МИД Германии назвал разумным и важным продолжение диалога с Россией

Там отметили, что немецкая сторона приветствует телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

3 января, 12:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Диалог с Россией в различных форматах в последующие дни является разумным и важным, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Он подчеркнул, что ФРГ приветствует проведение в декабре телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

"[Приветствуем] планирование дальнейших форматов диалога с Россией в последующие дни, с нашей точки зрения, это разумно и важно", — сказал Бургер.

Bild: Канцлер ФРГ Шольц планирует в январе встретиться с Путиным

Bild: Канцлер ФРГ Шольц планирует в январе встретиться с Путиным

Напомним, свой первый телефонный разговор Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели 21 декабря. Российский лидер проинформировал главу правительства о предложениях по гарантиям безопасности, которые Москва направила западным партнёрам, также беседа коснулась ситуации на Украине.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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