МИД Германии назвал разумным и важным продолжение диалога с Россией
Там отметили, что немецкая сторона приветствует телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.
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Диалог с Россией в различных форматах в последующие дни является разумным и важным, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
Он подчеркнул, что ФРГ приветствует проведение в декабре телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.
"[Приветствуем] планирование дальнейших форматов диалога с Россией в последующие дни, с нашей точки зрения, это разумно и важно", — сказал Бургер.
Напомним, свой первый телефонный разговор Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели 21 декабря. Российский лидер проинформировал главу правительства о предложениях по гарантиям безопасности, которые Москва направила западным партнёрам, также беседа коснулась ситуации на Украине.
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