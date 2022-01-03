МИД Германии назвал разумным и важным продолжение диалога с Россией

Диалог с Россией в различных форматах в последующие дни является разумным и важным, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Он подчеркнул, что ФРГ приветствует проведение в декабре телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

"[Приветствуем] планирование дальнейших форматов диалога с Россией в последующие дни, с нашей точки зрения, это разумно и важно", — сказал Бургер.