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Козак 6 января встретится в Москве с советниками лидеров Германии и Франции

Отмечается, что переговоры пройдут по приглашению российской стороны.

3 января, 13:01
<p><em style="font-style: italic;">Дмитрий Козак. </em>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60265/photos/58473" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Козак. Фото © Kremlin.ru

Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак 6 января встретится в Москве с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником французского лидера Эммануэлем Бонном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

"Козак 6 января 2022 года в Москве проведёт переговоры с политическими советниками по нормандскому формату — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдёт по приглашению российской стороны", — уточнил собеседник агентства.

Информацию о предстоящей встрече подтвердил ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. В ходе брифинга в Берлине он сообщил, что переговоры внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции состоятся на этой неделе, но конкретную дату называть не стал.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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