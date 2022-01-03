Козак 6 января встретится в Москве с советниками лидеров Германии и Франции
Отмечается, что переговоры пройдут по приглашению российской стороны.
Дмитрий Козак. Фото © Kremlin.ru
Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак 6 января встретится в Москве с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником французского лидера Эммануэлем Бонном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.
"Козак 6 января 2022 года в Москве проведёт переговоры с политическими советниками по нормандскому формату — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдёт по приглашению российской стороны", — уточнил собеседник агентства.
Информацию о предстоящей встрече подтвердил ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. В ходе брифинга в Берлине он сообщил, что переговоры внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции состоятся на этой неделе, но конкретную дату называть не стал.
Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер назвал диалог с Россией в различных форматах в последующие дни разумным и важным.
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