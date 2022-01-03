СМИ: 17-летний российский фигурист ушёл от Тутберидзе к Плющенко
Такое решение он принял прямо во время декабрьского чемпионата России, где он занял последнее место.
Евгений Плющенко. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Российский фигурист Егор Рухин принял решение продолжить работу в "Ангелах Плющенко", хотя ранее тренировался у Этери Тутберидзе. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
По информации издания, такое решение он принял ещё во время декабрьского чемпионата России в Петербурге, а вчера принял участие в шоу Евгения Плющенко. При этом и спортсмен, и тренер отказались от комментариев.
Добавим, что на чемпионате России он занял последнее место.
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