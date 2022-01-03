СМИ: 17-летний российский фигурист ушёл от Тутберидзе к Плющенко

Российский фигурист Егор Рухин принял решение продолжить работу в "Ангелах Плющенко", хотя ранее тренировался у Этери Тутберидзе. Об этом пишет " Спорт-Экспресс ".

По информации издания, такое решение он принял ещё во время декабрьского чемпионата России в Петербурге, а вчера принял участие в шоу Евгения Плющенко. При этом и спортсмен, и тренер отказались от комментариев.