НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: 17-летний российский фигурист ушёл от Тутберидзе к Плющенко

Такое решение он принял прямо во время декабрьского чемпионата России, где он занял последнее место.

3 января, 12:57

Евгений Плющенко. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Российский фигурист Егор Рухин принял решение продолжить работу в "Ангелах Плющенко", хотя ранее тренировался у Этери Тутберидзе. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По информации издания, такое решение он принял ещё во время декабрьского чемпионата России в Петербурге, а вчера принял участие в шоу Евгения Плющенко. При этом и спортсмен, и тренер отказались от комментариев.

Фигуристка Валиева поблагодарила Тутберидзе за работу после победы на чемпионате России

Фигуристка Валиева поблагодарила Тутберидзе за работу после победы на чемпионате России

Добавим, что на чемпионате России он занял последнее место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1