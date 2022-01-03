Посол РФ в Черногории счёл невозможным скорое возобновление авиасообщения между странами

Он отметил, что улучшение эпидемиологической ситуации зависит от ускорения темпов вакцинации и в Черногории, и в России.

Посол России в Черногории Владислав Масленников заявил о невозможности скорого возобновления авиасообщения между странами из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"К сожалению, сегодняшняя ситуация с CoViD-19 в Черногории не позволяет нам восстановить прямое авиасообщение. Надеемся, что с ускорением темпов вакцинации и в Черногории, и в России постепенно улучшится эпидемиологическая ситуация, что создаст условия для обновления авиасообщения", — сказал он в интервью изданию "Дан".

По словам Масленникова, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, количество российских туристов значительно возросло: с июля по сентябрь 2021 года в Черногории отдыхало более 75 тысяч россиян. Дипломат уточнил, что "это, несомненно, меньше рекордных 350 тысяч наших туристов в 2019 году", однако в десять раз больше, чем в туристическом сезоне 2020 года.