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"Будет интереснее": Сенатор Ковитиди сделала политический прогноз на 2022 год

Происходящее у границы Украины, НАТО, события в Чёрном и Азовском морях лишь слабое эхо, отзвук глобальных мировых процессов, заметила она.

3 января, 13:09
<p>Сенатор Ольга Ковитиди. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXkhnPYI4lv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kovitidi_olga_</a></p>

Сенатор Ольга Ковитиди. Фото © Instagram / kovitidi_olga_

2022 год принесёт немало интереснейших событий в политическом плане. Такой прогноз озвучила в беседе с Лайфом сенатор Ольга Ковитиди. По её словам, США продолжат "зелёную" повестку с целью нейтрализовать Китай, ведь экономика Штатов всё сильнее проигрывает КНР.

"Уверена в том, что 2022 год будет более интересен в геополитическом контексте нежели 2021-й. На фоне борьбы со штаммами новой коронавирусной инфекции, мировой коронавирусной рецессией, общественной усталостью и периодическими вспышками протестных настроений, борьбы за рынок энергоресурсов, беспокойного Востока, в том числе с его иранской ядерной сделкой, борьбы с киберпреступностью, освоением космоса, в качестве серьёзной угрозы разрушения мировой финансовой системы однополярного мира предстанет сильный и независимый Китай, который уже готов дать понять коллективному Байдену о своей автономной политике и нежелании больше договариваться под гнётом сомнительных американских интересов", — сказала она.

Ковитиди заметила, что на этом фоне происходящее у границы Украины, НАТО, события в Чёрном и Азовском морях — лишь слабое эхо, отзвук глобальных мировых процессов. Экономика США ещё более чётко осознаёт, что проигрывает китайской, поэтому американцы попробуют нейтрализовать китайское экономическое чудо "зелёной" повесткой, считает парламентарий.

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"Зелёная" идеология может стать консолидирующей для распадающегося однополярного мира. Очевидно, что американцы не упустят возможности попытаться использовать "зелёную" повестку в качестве инструмента геополитического давления на своих политических противников, которых, по отработанной санкционной схеме, попытаются обвинять в "загрязнении" всей планеты, вводя против них любые придуманные ими же самими санкции", — добавила сенатор.

Однако не факт, что порядком уставшие и сомневающиеся европейские сателлиты будут солидарны с Соединёнными Штатами. Сложным вопросом также является, удастся ли США убедить Германию в том, что им не нужен дешёвый русский газ и "Северный поток – 2", а выгоднее борьба с Китаем, заметила собеседница. Однако на этом пути стоит Россия, так не вовремя для США заявившая о необходимости получения гарантий не расширения НАТО на восток.

"Очевидно, что Россия занимает существенное место в энергетическом обеспечении Китая, обладая самым важным "зелёным" ресурсом — тайгой, поглощающей СО2, что даёт колоссальный потенциал развития водородной энергетики", — уточнила Ковитиди.

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Кроме того, Россия не даст никому использовать себя, располагая собственной "зелёной" повесткой, направленной исключительно на решение реальных экологических проблем, а не жонглирование "зелёными" тезисами в угоду заокеанским геополитическим интересам. Вдобавок, считает Ковитиди, президент РФ не будет играть по американским правилам, от чего мы и видим беспрецедентное противостояние России с титаническим раскручиванием маховика геополитической напряжённости.

"Уверена, даже 2014 год, встряхнувший мировую политику воссоединением Крыма с Россией, не может сравниться с тем, что происходило в конце 2021 года и что будет происходить в 2022 году. Москва не намерена идти на компромисс и очертила красные линии, нарушение которых будет означать полный разрыв отношений с Вашингтоном. Мир замер. Россия не шутит. Надо договариваться — и это будет очень непросто. Так что год 2022-й принесёт нам немало интереснейших событий", — заключила сенатор.

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А ранее Foreign Policy назвал "пороховые бочки" планеты, где в 2022 году может вспыхнуть война. В список американского журнала вошли разные точки планеты — от Эфиопии и Афганистана до США и Китая.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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