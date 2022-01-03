2022 год принесёт немало интереснейших событий в политическом плане. Такой прогноз озвучила в беседе с Лайфом сенатор Ольга Ковитиди. По её словам, США продолжат "зелёную" повестку с целью нейтрализовать Китай, ведь экономика Штатов всё сильнее проигрывает КНР.

"Уверена в том, что 2022 год будет более интересен в геополитическом контексте нежели 2021-й. На фоне борьбы со штаммами новой коронавирусной инфекции, мировой коронавирусной рецессией, общественной усталостью и периодическими вспышками протестных настроений, борьбы за рынок энергоресурсов, беспокойного Востока, в том числе с его иранской ядерной сделкой, борьбы с киберпреступностью, освоением космоса, в качестве серьёзной угрозы разрушения мировой финансовой системы однополярного мира предстанет сильный и независимый Китай, который уже готов дать понять коллективному Байдену о своей автономной политике и нежелании больше договариваться под гнётом сомнительных американских интересов", — сказала она.

Ковитиди заметила, что на этом фоне происходящее у границы Украины, НАТО, события в Чёрном и Азовском морях — лишь слабое эхо, отзвук глобальных мировых процессов. Экономика США ещё более чётко осознаёт, что проигрывает китайской, поэтому американцы попробуют нейтрализовать китайское экономическое чудо "зелёной" повесткой, считает парламентарий.

"Зелёная" идеология может стать консолидирующей для распадающегося однополярного мира. Очевидно, что американцы не упустят возможности попытаться использовать "зелёную" повестку в качестве инструмента геополитического давления на своих политических противников, которых, по отработанной санкционной схеме, попытаются обвинять в "загрязнении" всей планеты, вводя против них любые придуманные ими же самими санкции", — добавила сенатор.

Однако не факт, что порядком уставшие и сомневающиеся европейские сателлиты будут солидарны с Соединёнными Штатами. Сложным вопросом также является, удастся ли США убедить Германию в том, что им не нужен дешёвый русский газ и "Северный поток – 2", а выгоднее борьба с Китаем, заметила собеседница. Однако на этом пути стоит Россия, так не вовремя для США заявившая о необходимости получения гарантий не расширения НАТО на восток.

"Очевидно, что Россия занимает существенное место в энергетическом обеспечении Китая, обладая самым важным "зелёным" ресурсом — тайгой, поглощающей СО2, что даёт колоссальный потенциал развития водородной энергетики", — уточнила Ковитиди.

Кроме того, Россия не даст никому использовать себя, располагая собственной "зелёной" повесткой, направленной исключительно на решение реальных экологических проблем, а не жонглирование "зелёными" тезисами в угоду заокеанским геополитическим интересам. Вдобавок, считает Ковитиди, президент РФ не будет играть по американским правилам, от чего мы и видим беспрецедентное противостояние России с титаническим раскручиванием маховика геополитической напряжённости.

"Уверена, даже 2014 год, встряхнувший мировую политику воссоединением Крыма с Россией, не может сравниться с тем, что происходило в конце 2021 года и что будет происходить в 2022 году. Москва не намерена идти на компромисс и очертила красные линии, нарушение которых будет означать полный разрыв отношений с Вашингтоном. Мир замер. Россия не шутит. Надо договариваться — и это будет очень непросто. Так что год 2022-й принесёт нам немало интереснейших событий", — заключила сенатор.