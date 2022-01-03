Более 20 россиян пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Белоруссии
Среди них — четверо детей. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
В Белоруссии в смертельном ДТП перевернулся автобус с российскими туристами. Фото © Следственный комитет Белоруссии
В Белоруссии опрокинулся автобус с туристами. Видео © МВД Беларуси
В Лиозненском районе Витебской области Белоруссии экскурсионный автобус с россиянами столкнулся с легковушкой. Есть погибший и пострадавшие, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики в телеграм-канале.
"По данным следствия, днём 3 января на 120-м километре автодороги М-8 (граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины), водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом", — говорится в сообщении.
В результате произошедшего погиб водитель легкового автомобиля. Пассажиров и управлявшего автобусом госпитализировали с телесными повреждениями. Среди пострадавших есть четверо детей. Указывается, что всего в автобусе ехали 42 человека, из них 40 россиян, которые приехали на экскурсию. Как уточнили в Посольстве РФ, после ДТП госпитализированы 25 россиян, состояние троих из них оценивается как тяжёлое.
В настоящий момент следователи вместе со специалистами из госкомитета судебных экспертиз по области и сотрудниками ГАИ осматривают место ДТП. По факту произошедшего СУ СКБ по Витебской области возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Ранее Лайф писал, что три человека пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом. Одного из них доставили в приёмный покой больницы в городе Невьянске. Сейчас сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке дороги.
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