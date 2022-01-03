Более 20 россиян пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Белоруссии

В Белоруссии опрокинулся автобус с туристами. Видео © МВД Беларуси

В Лиозненском районе Витебской области Белоруссии экскурсионный автобус с россиянами столкнулся с легковушкой. Есть погибший и пострадавшие, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики в телеграм-канале.

"По данным следствия, днём 3 января на 120-м километре автодороги М-8 (граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины), водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом", — говорится в сообщении.

В результате произошедшего погиб водитель легкового автомобиля. Пассажиров и управлявшего автобусом госпитализировали с телесными повреждениями. Среди пострадавших есть четверо детей. Указывается, что всего в автобусе ехали 42 человека, из них 40 россиян, которые приехали на экскурсию. Как уточнили в Посольстве РФ, после ДТП госпитализированы 25 россиян, состояние троих из них оценивается как тяжёлое.

В настоящий момент следователи вместе со специалистами из госкомитета судебных экспертиз по области и сотрудниками ГАИ осматривают место ДТП. По факту произошедшего СУ СКБ по Витебской области возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.