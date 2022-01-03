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Песков: Совместное заявление не исключает необходимости саммита лидеров "ядерной пятёрки"

В документе главы государств назвали первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.

3 января, 13:40

Фото © Pixabay

Саммит лидеров стран "ядерной пятёрки" необходим и после совместного заявления глав КНР, России, Британии, США и Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявление лидеров "ядерной пятёрки" не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН всё ещё необходим", подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".

Лидеры КНР, России, Британии, США и Франции сделали совместное заявление против ядерной войны

Лидеры КНР, России, Британии, США и Франции сделали совместное заявление против ядерной войны

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что саммит лидеров "ядерной пятёрки" ООН будет важен не только для этих стран, но и для всего мира, а также поможет найти ответы на разные современные вызовы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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