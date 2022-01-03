Песков: Совместное заявление не исключает необходимости саммита лидеров "ядерной пятёрки"

"Заявление лидеров "ядерной пятёрки" не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН всё ещё необходим", — подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что саммит лидеров "ядерной пятёрки" ООН будет важен не только для этих стран, но и для всего мира, а также поможет найти ответы на разные современные вызовы.