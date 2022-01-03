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Стали известны дата и место прощания с режиссёром Гориккером

Прощание с кинодеятелем, умершим на 97-м году жизни, пройдёт в Москве.

3 января, 13:58
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Прощание с советским и российским режиссёром театра и кино Владимиром Гориккером состоится во вторник, 4 января, в центральной клинической больнице № 1 Управления делами Президента РФ.

"Прощание с кинорежиссёром Гориккером Владимиром Михайловичем состоится 4 января в 12 часов в прощальном зале ЦКБ № 1 Управления делами Президента РФ", — сообщил журналистам его сын Владимир Смелков.

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Ранее Лайф сообщал, что режиссёр оперных фильмов Владимир Гориккер ушёл из жизни в возрасте 96 лет. Сын деятеля кино отметил, что тот искренне любил людей и свою профессию, а каждый его день проходил в "какой-то удивительной гармонии".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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