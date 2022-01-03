Стали известны дата и место прощания с режиссёром Гориккером

Прощание с советским и российским режиссёром театра и кино Владимиром Гориккером состоится во вторник, 4 января, в центральной клинической больнице № 1 Управления делами Президента РФ.

"Прощание с кинорежиссёром Гориккером Владимиром Михайловичем состоится 4 января в 12 часов в прощальном зале ЦКБ № 1 Управления делами Президента РФ", — сообщил журналистам его сын Владимир Смелков.

Ранее Лайф сообщал, что режиссёр оперных фильмов Владимир Гориккер ушёл из жизни в возрасте 96 лет. Сын деятеля кино отметил, что тот искренне любил людей и свою профессию, а каждый его день проходил в "какой-то удивительной гармонии".