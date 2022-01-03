Два человека погибли в массовом ДТП в Ленобласти

Двое взрослых погибли и двое подростков пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Nastya Lukyanova

Жуткая авария произошла на федеральной трассе Р-23 "Псков" в Ленинградской области, где столкнулись три автомобиля, один из которых вынесло в кювет. По словам очевидцев, погибли два человека, ещё несколько пострадали.

По данным МЧС, всё произошло около двух часов дня на 83-м километре в Гатчинском районе. Свидетели ДТП в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" сообщают, что в результате столкновения один из автомобилей загорелся, а ещё один зажало между двумя машинами.

"Только что с мужем проезжали это место, выносили ребёнка, девочку. Она жива, ноги перебинтованы", — написала пользователь Лена Васильева.

Как уточнили порталу 78.ru в правоохранительных органах, в машине, которую вынесло в кювет, пострадали подростки 14 и 17 лет, их госпитализировали в тяжёлом состоянии. За рулём был друг семьи, он скончался на месте. Также погиб, предположительно, виновный водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу. В третьем авто пострадал один человек. После случившегося на участке автодороги образовалась большая пробка.