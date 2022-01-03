Два человека погибли в массовом ДТП в Ленобласти
По предварительным данным, всё произошло, когда один из водителей выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другими авто.
Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Виктория Шаповалова
Двое взрослых погибли и двое подростков пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Nastya Lukyanova
Жуткая авария произошла на федеральной трассе Р-23 "Псков" в Ленинградской области, где столкнулись три автомобиля, один из которых вынесло в кювет. По словам очевидцев, погибли два человека, ещё несколько пострадали.
По данным МЧС, всё произошло около двух часов дня на 83-м километре в Гатчинском районе. Свидетели ДТП в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" сообщают, что в результате столкновения один из автомобилей загорелся, а ещё один зажало между двумя машинами.
"Только что с мужем проезжали это место, выносили ребёнка, девочку. Она жива, ноги перебинтованы", — написала пользователь Лена Васильева.
Как уточнили порталу 78.ru в правоохранительных органах, в машине, которую вынесло в кювет, пострадали подростки 14 и 17 лет, их госпитализировали в тяжёлом состоянии. За рулём был друг семьи, он скончался на месте. Также погиб, предположительно, виновный водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу. В третьем авто пострадал один человек. После случившегося на участке автодороги образовалась большая пробка.
Ранее Лайф рассказывал, что более 20 россиян пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Белоруссии. Среди них четверо детей. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Комментариев: 0