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Одесский депутат Градинар поздравил украинцев с Новым годом на фоне обращения Путина

Его публикация в соцсети собрала уже около 700 лайков, а поделилось ею около 30 человек.

3 января, 14:34
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80/100009327336963/?hc_ref=ARSJ5WVvHBVEeQLQf9vn6ZQUl2TlrfW6aXLfUvL5OdDXOemw4a1bH5gXifsq-qxcKho&fref=nf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виталий </a><a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3090677561253125&id=100009327336963" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Градинар</a></p>

Фото © Facebook / Виталий Градинар

Одесский депутат Болградского районного совета от партии ОПЗЖ Виталий Градинар в новогоднюю ночь креативно подошёл к поздравлению с Новым годом своих подписчиков и избирателей. В своём фейсбуке он опубликовал фото на фоне телеэкрана с трансляцией новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина по телеканалу "Россия 24".

"С наступающим, друзья. Всем нам мира и благополучия", — написал Градинар в подписи к снимку, который собрал уже около 700 лайков, а поделилось им около 30 человек.

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Ранее депутат Рады Кива заявил, что новогоднее обращение Путина на Украине "посмотрели все". Также он считает, что в этом году украинские политики будут очень стараться поздравить российского президента с днём рождения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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