Одесский депутат Градинар поздравил украинцев с Новым годом на фоне обращения Путина

Одесский депутат Болградского районного совета от партии ОПЗЖ Виталий Градинар в новогоднюю ночь креативно подошёл к поздравлению с Новым годом своих подписчиков и избирателей. В своём фейсбуке он опубликовал фото на фоне телеэкрана с трансляцией новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина по телеканалу "Россия 24".

"С наступающим, друзья. Всем нам мира и благополучия", — написал Градинар в подписи к снимку, который собрал уже около 700 лайков, а поделилось им около 30 человек.