Одесский депутат Градинар поздравил украинцев с Новым годом на фоне обращения Путина
Его публикация в соцсети собрала уже около 700 лайков, а поделилось ею около 30 человек.
Одесский депутат Болградского районного совета от партии ОПЗЖ Виталий Градинар в новогоднюю ночь креативно подошёл к поздравлению с Новым годом своих подписчиков и избирателей. В своём фейсбуке он опубликовал фото на фоне телеэкрана с трансляцией новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина по телеканалу "Россия 24".
"С наступающим, друзья. Всем нам мира и благополучия", — написал Градинар в подписи к снимку, который собрал уже около 700 лайков, а поделилось им около 30 человек.
Ранее депутат Рады Кива заявил, что новогоднее обращение Путина на Украине "посмотрели все". Также он считает, что в этом году украинские политики будут очень стараться поздравить российского президента с днём рождения.
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