Число пострадавших в ДТП с автобусом в Белоруссии россиян превысило 40
Туристы доставлены в областную клиническую больницу в Витебске. На помощь врачам сейчас направляются хирурги и травматологи республиканского уровня.
В Белоруссии опрокинулся автобус с туристами. Скриншот © МВД Беларуси
В страшном ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадал 41 россиянин, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил Минздрав республики в телеграм-канале.
"Пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжёлом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — лёгкой степени", — говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в областную клиническую больницу в Витебске. На помощь врачам сейчас направляются хирурги и травматологи республиканского уровня, отметили в министерстве.
Ранее стало известно, что более 20 россиян пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Белоруссии. Среди них — четверо детей. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Комментариев: 0