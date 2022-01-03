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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Белоруссии россиян превысило 40

Туристы доставлены в областную клиническую больницу в Витебске. На помощь врачам сейчас направляются хирурги и травматологи республиканского уровня.

3 января, 14:30
<p>В Белоруссии опрокинулся автобус с туристами. Скриншот © <a href="https://t.me/pressmvd/3812" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Беларуси</a></p>

В Белоруссии опрокинулся автобус с туристами. Скриншот © МВД Беларуси

В страшном ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадал 41 россиянин, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил Минздрав республики в телеграм-канале.

"Пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжёлом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — лёгкой степени", — говорится в сообщении.

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Пострадавших доставили в областную клиническую больницу в Витебске. На помощь врачам сейчас направляются хирурги и травматологи республиканского уровня, отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что более 20 россиян пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Белоруссии. Среди них — четверо детей. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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