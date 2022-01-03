Число пострадавших в ДТП с автобусом в Белоруссии россиян превысило 40

В страшном ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадал 41 россиянин, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил Минздрав республики в телеграм-канале.

"Пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжёлом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — лёгкой степени", — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в областную клиническую больницу в Витебске. На помощь врачам сейчас направляются хирурги и травматологи республиканского уровня, отметили в министерстве.